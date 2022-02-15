新的一年裡，國運的走向和政治人物的運勢會如何，一直都是大家關注的焦點。資深媒體人李艷秋也為總統蔡英文批流年，「蔡英文總統，今年，大吉」，她指出，雖然過去蔡政府有不少執政缺失，但從民調來看，蔡英文早已金剛不壞；李艷秋分析了兩岸之間的局面後更說，「未來兩年，台灣會不會大吉？你說呢？」

李艷秋今天(15日)在臉書上表示，新年伊始，很多人喜歡去求個籤、批個流年，算算運勢，自己也湊個熱鬧，為我們的國家領導人批一批流年吧！「蔡英文總統，今年，大吉」。

李艷秋直言，所有大家以為的執政缺失，包括開放萊豬核食、護航高端、阻擋民間外購疫苗、網軍治國、東廠橫行、中立機構全面綠化、派系分贓搶位、兩岸劍拔弩張，都因為蔡英文吉星高照而化解於無形。她更以最新的民調指出，蔡政府突襲開放日本核災區農產品進口後，在最新的民調中，蔡總統的滿意度上升了5趴。更遑論BTA、CPTPP議題，蔡英文「輕舟已渡萬重山」。蔡總統神功護體，已練就金剛不壞之身，八大門派全閃邊涼快，至於她是不是博士，有沒有交論文？就不要想太多了！

李艷秋分析，蔡英文大吉，台灣也大吉嗎？但看她如何處理兩岸關係。兩岸是每任總統的歷史定位，沒人想鬧僵搞戰爭；蔣經國和大陸的「三不」是神主牌，但是他最後開放探親，這絕對不是一個巴掌能拍響的；李登輝執政12年，密使就搞了10年；陳水扁2000年的就職演說，對岸遞個紙條，要他說「兩岸血緣文化相連，朝向未來一中」，他照念；後來因為貪腐爆發，開始向獨派取暖，否則以他的表現，說不定是「統一的推動者」呢！馬英九卸任前終於搞了個馬習會，因為外省原罪，到現在這場會面還被民進黨操作成是國民黨賣台的證明。

李艷秋認為，這幾任總統始終都在和對岸眉來眼去，他們只證明一件事，台灣不能獨，兩岸就算不「合」，也必需要「和」。至於蔡英文的態度如何，李艷秋鐵口直斷，未來兩年，蔡英文不會「獨」，一半機會會「合」，八成可能會「和」。雖然蔡英文有個「辣台妹」的封號，但除了言語嗆辣之外，有看到實際作為嗎？既沒有取消EFCA，也沒有終止兩岸經貿，2021年對中國大陸的出口還成長了24.7%，這種事也不是一個巴掌能拍得響的，「有沒有覺得我們眼皮底下好多人在演戲？」

李艷秋還舉蔡英文出席蔣經國園區、抵制冬奧、黃郁婷的爭議、國台辦發言人朱鳳蓮用客語表達希望來台會鄉親等事件為例，呼籲大家思考一下。同時，蔡英文在六年的執政中，將在野勢力徹底抹紅，成功塑造她是唯一不會出賣台灣的人，所以接下來她在兩岸中任何的軟化或配合，都能得到最大的信任和支持。「未來兩年，台灣會不會大吉？你說呢？」