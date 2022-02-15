「花森好市」有近百攤手作、小農、圖文創作等，各式各樣的特色商品，值得民眾細細品味。（觀光旅遊局提供）

2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」，正在文心森林公園熱鬧開展！除賞花燈、看表演，現場還有「花森好市文創市集」，跳脫以往「夜市排檔」框架，近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品如百花盛開，搭配樂團歌手草地音樂會，展開一場有歌聲相伴的市集派對，期望2022年讓民眾好事會發生。

觀旅局長韓育琪指出，台中今年第一場文創市集「花森好市」，集結在地小農、手作職人、圖文創作、友善環境理念店家和設計風格選物，搭配樂團歌手現場演唱，就像一場草地上輕鬆愜意的溫暖小派對，讓觀賞燈會民眾在冷冷寒冬中，走訪台中在地特色店家。

韓育琪表示，2022中台灣元宵燈會期間（2月12日至2月20日），花森好市將於平日下午3時30分至晚上9時、週末下午2時30分至晚上9時舉行；民眾逛燈會之餘，不妨把握機會逛逛一場不同以往的文創市集。觀旅局期盼於落實防疫政策的同時，為在地青創、小農盡一份心力。

韓育琪強調，觀旅局邀請市民朋友走逛燈會文創市集「花森好市」，在燦爛花燈裡看精彩文創市集，在2022年發生好事、日日是好日！觀旅局提醒防疫優先，燈會現場實施實聯制、體溫量測、禁止飲食，請民眾全程佩戴口罩、勤洗手保持社交距離，快樂出遊，平安歸。