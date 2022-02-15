針對近期鐵礦石價格異常波動等情況，大陸市場監管總局價監競爭局、國家發展改革委價格司、證監會期貨部今（15）日聯合召開「提醒告誡專題會議」，提醒相關企業不得編造發佈虛假價格資訊，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。

15日，大連商品交易所鐵礦石期貨日盤以跌停收盤，鐵礦石主力合約收盤價為每噸699元（人民幣，下同）。在此之前，鐵礦石期貨已經連跌兩日。實際上，鐵礦石期貨從去年11月低點509元反轉直上，到今年2月11日高點漲到849.5元，漲幅超過6成。

據經濟觀察網報導，提醒告誡會上，監管部門要求與會企業提供在全國港口鐵礦石庫存資料，以及近期參與鐵礦石現貨交易等詳細情況。

市場監管總局表示，有關部門高度關注鐵礦石價格變化，將進一步採取有效措施，切實維護市場正常秩序。下一步，市場監管總局將密切關注市場價格變化，嚴厲打擊捏造散佈漲價資訊、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。

包括五礦集團、中信金屬、中航國際礦產資源、廈門建發、冀東發展、廈門國貿、物產中大、浙商中拓、廈門象嶼)相關企業都參與這次提醒告誡專題會議。

此外，2月17日，大陸國家發改委價格司還將會同市場監管總局以及證監會，召集另一部分國內鐵礦石貿易企業，在青島召開旨在維護鐵礦石市場平穩運行的專題會議。