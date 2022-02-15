110年空氣品質淨化區優良認養評鑑，嘉義市獲5獎肯定。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

110年空氣品質淨化區優良認養評鑑，嘉義市獲5獎肯定。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市先期交通轉運中心公告畫入「空氣品質維護區」範圍，3月30日將正式實施移動管制措施，另為加強市區內汙染源管制，嘉義市東市場也規畫提報環保署「升級」，將從空氣品質維護「示範區」，提升為空氣品質維護區。

嘉市先期交通轉運中心是嘉市第一個空氣品質維護區，環保局空氣及噪音管理科長黃中和指出，考量到轉運中心是南來北往客運出入交通集中地，加上目前柴油車尚無排煙定檢規範，只需出廠時符合規定即可，為落實空氣汙染防制，才會把轉運中心畫為空品維護區。

黃中和說，去年底試行至今，約有97％柴油大客車符合規範，另針對未取得「優級自主管理標章」3％大客車，已行文客運公司要求改善或日後不要駛入管制範圍，3月30日正式實施管制後，會加強執法開罰，若有違規者依《空氣汙染防制法》處500元至6萬元罰緩，並限期改善，未改善者得按次處罰。

除唯一的空品維護區，嘉市還有兩個空氣品質維護示範區，分別為蘭潭風景區，蘭潭淨水廠至崇仁醫護管理專科學校的環潭公路，以及東市場含共和市場區域，東市場部分今年將提報升級成維護區，嚴管不符合廢氣排放標準的汽機車進入。

今環保局也公布好消息，指民國110年度空氣品質淨化區優良認養單位得獎中，認養中央廣場淨化區的達和環保服務股分有限公司，認養嘉油鐵馬道淨化區的紅瓦里志工小隊及獅子里志工小隊，雙雙獲得環保署的優勝獎，認養富國淨化區的新短竹志工小隊獲「佳作獎」，另環保局則獲頒「生態領航獎」，共獲5獎肯定。