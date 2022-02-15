彰化縣鉅松營造公司洪姓負責人，因積欠未繳1700多萬元遺產稅，公司甲級營造牌慘遭強制執行法拍，行政執行署彰化分署原定在15日今年首場聯合拍賣會上開拍，卻臨時喊卡，因洪男上周五請求要先償還200萬元，其餘欠稅在協商分期攤還，獲得債權人中區國稅局同意，因此暫停拍賣。

曾承攬過祥光寺等知名工程的鉅松營造公司陳姓女負責人病逝前，將公司所有股份都轉讓給丈夫洪男名下，洪男卻遲遲不肯繳納遺產稅，加上洪男名下無其他財產，彰化分署因此將鉅松公司連同甲級營造牌一起拍賣。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，鉅松營造位在彰化二林，是1人公司，公司股東兼負責人陳女，2016年1月病重時，臨終前一周將所有股份1億元轉讓給洪姓丈夫，並由洪男任公司董事，洪男因遲未繳納遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元，經中區國稅局移送執行，原定15日拍賣，底價1800萬元，得標者即可當營造廠老闆。

胡天賜說明，鉅松營造公司已合法登記取得甲級營造公司的證照，拍定人只要取得全部公司股份，應可順利登記為公司負責人，亦可取得屬於公司的甲級營造證明資格；具有甲級營照執照，將可承攬資本額10倍以內、換算約造價3億8千萬以內的大型公共工程。

根據內政部營建署統計，全國僅3051家甲級營造公司，甲級執照炙手可熱，本月9日公告法拍消息傳開後，已陸續有15組人馬致電彰化分署打探；洪男擔心執照真的被拍出，11日主動聯繫彰化分署，協商要先繳納200萬元現金，後續欠款再採分期。胡天賜說，初步已徵得中區國稅局同意，若洪男未在10天期限內繳納200萬元，仍將繼續執行拍賣。