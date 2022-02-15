受雇美國海軍幾十年的冶金學家伊萊恩•瑪麗•湯瑪斯 (Elaine Marie Thomas)，因為偽造鋼材的強度數據，在星期一判處2年半的監禁，和 5萬美元的罰款，這比檢察官的求刑要低的多，被批評過於輕判。不過法院的理由是罪行影響不明顯，畢竟沒有任何一艘洛杉磯潛艦因此而受損。

美國海軍時報(NavyTimes)報導，現年67 歲的湯瑪斯女士長期任職塔科馬鑄造廠的冶金主管，該廠一直擔任海軍承包商，包括通用電船( Electric Boat)、紐波特造船廠(Newport News Shipbuilding) 提供製造潛艇船體的鑄鋼件，為確保潛艦鋼材的強度，她的工作是定期追蹤與檢查鋼材的強度測試，並提出合格報告。

然而從 1985 年到 2017 年間，湯瑪斯便宜行事，偽造了至少 240 種鋼材的強度和韌性測試結。這件事一直到她退休之後，她的工作接任者按步就班的進行鋼材測試，發現強度不足標準的一半，進一步追查發現，她幾十年來都在假造數據，使得一半以上的洛衫磯潛艦其實都是不達標的鋼材所製作。

美國海軍對湯瑪斯控以詐欺，湯瑪斯也承認犯行。法院以犯後態度良好，沒有任何潛艦因此發生故障為由，僅輕判了2年半，與檢察官求刑的6年有相當大的落差。

對此美國海軍不能接受，海軍表示因為她的欺騙，海軍事後必須花費1400萬美元進行逐艦檢測， 5萬小時的工程工作，來評估受影響的30艘洛杉磯潛艦的安全性。