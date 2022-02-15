新冠肺炎一波未平一波又起，中國疫情再趨嚴峻，因深圳市寶安區石岩街道的其他業者發生確診案例，應當地地方政府要求石岩街道內所有工廠暫時停工，位於同一廠區的智邦（2345）子公司昊陽天宇也遭連坐，初估暫時停工將會影響智邦2月產量達一成，另對2月營收的影響數估為5％，智邦強調，將透過產能調配彌補產能之損失，預估對全年財務、業務應無重大影響。

中國疫情再起，為求防堵，各地方政府相繼針對在地的廠商發出暫時停工令，連智邦位於深圳市寶安區石岩街道的子公司昊陽天宇也遭到波及，宣布暫時停工。

迄今當地政府尚未就何時復工做出說明，然基於保守起見，智邦表示，已就可能的影響，做保守的估列。

智邦指出，子公司昊陽天宇佔總體產能約35％，但因ASP（平均銷售單價）較低，估該廠的營收佔比尚不及35％，至於停工對智邦2月的影響，初估對產量的影響約為一成，對2月營收的影響數估為5％。

儘管不會對智邦全年的營運帶來重大的影響，智邦還是決定將部分急著出貨的訂單先挪到竹南廠生產，以為因應，以儘量減少衝擊。