放涼的元宵一撈竟神似「人腦」。（翻攝臉書《●【爆廢公社】●》

今天（2/15）是元宵節，家家戶戶都會煮元宵、湯圓吃應景，不過除了要注意熱量攝取，煮湯圓也有技巧。一名網友分享，媽媽堅持中午煮元宵、放冷了晚上再吃，結果晚上把放冷的元宵拿出來一撈，赫然出現一坨「人腦」，白色、粉紅色元宵全都黏成一團，該網友還吐槽老媽聲稱是「總鋪師的女兒」，但當她36年的兒子至今仍十分懷疑，該網友逗趣的文筆與照片讓眾網友笑翻。

「元宵節來出賣一下自己的老母」，一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文表示，幾年前的元宵節中午，母親吵著要煮元宵，卻打算放涼晚上吃，原PO強烈制止，但依舊無法抵擋母親的任性。

結果晚上要吃元宵時，老母把放涼的元宵拿了出來，「湯匙這麼一撈，用元宵做成的人類大腦就這麼出現了！老母尷尬的試圖用湯匙分開，每分開一次就彷彿某段記憶跟著消失……」。

原PO更加碼爆料：「我老母一直說她是總鋪師的女兒，當了她36年的兒子我至今仍懷疑這個說法」、「我老母最恐怖的是過年的佛跳牆！每次吃到剩不到一半就加料加水，重複循環至少兩個月…」。

幽默逗趣的文筆與照片，讓眾多網友笑翻，紛紛回應：「太好笑了」、「直接團團圓圓」、「老母讓元宵團圓了」、「有阿嬤的味道，而且一煮就是一大鍋」、「用湯圓煮的豬腦湯」、「這樣以後萬聖節也可以吃湯圓了？」。