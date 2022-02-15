昨(14日)適逢西洋情人節，女神鄭家純(雞排妹)也貼心釋出火辣桌布要給粉絲下載，除了手機的2款，還有隱藏版的電腦版桌布，但因為尺度更火辣，她也表示不放上來的原因「應該會被檢舉」。

鄭家純在情人節送上福利，同步釋出2款手機版、1款電腦版的桌布，「電腦版放上來應該會被檢舉，請到TG私群下載」，並透露在TG私群錄一段語音給「單身覺得冷的人」。

鄭家純釋出2款手機版桌布。(圖／取自鄭家純臉書)

鄭家純隱藏版桌布更火辣。(圖／取自鄭家純IG、臉書)

而鄭家純曬出的2款桌布，其中一張是她穿著T恤，疑似沒穿「內在美」，讓她用愛心圖案遮住胸前2點，下衣失蹤更讓人有無限遐想；另外一張則是她細肩帶洋裝，蹲坐在地上、手上捧著一束花，但因為胸前直接大開，讓她傲人E奶完整露出，火辣畫面讓網友都直呼戀愛了。

不過更猛的是電腦版桌布，但這張需要到Telegram的群組才能下載，她也在IG限動釋出，只見她疑似下身沒穿，穿著紅色高跟鞋蹲在地上，辣露一雙白皙美腿，渾圓側臀更是一覽無遺，難怪她會擔心放出來會被檢舉。

鄭家純憑著清純甜美臉蛋和火辣身材，加上豪爽、嗆辣性格，讓她圈粉無數，近年積極轉型，自創情趣用品品牌、開設性知識網路節目，還將部分資金投入房地產做投資，對於理財相當有一套。