香港受第五波新冠疫情肆虐，昨日確診個案突破2000宗。香港中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，目前每日實際感染的個案數目，未能反映實際數字，他估計目前每天有約7000人確診。確診數字為何和實際有差距？他認為，主要是檢測能力無法應付，預期在「火眼實驗室」啟用後可以改善。

郭健安接受電台節目專訪時表示，因為有部分患者症狀較輕微，甚至沒有病癥，加上目前醫療系統負荷沈重，很多人會選擇自行處理，而不會到醫院求診，因此確診數字興實際感染人數有距離。

由於目前香港的醫療系統使用率幾近飽和，郭健安建議，若有家人出現病癥，要留意對方病情有無變化，如出現呼吸及心跳變得急速，甚至出現抽搐、持續高燒，要馬上送急診室。相反的，若病情沒有惡化，則可自行服用退燒藥紓緩病情。

郭健安表示，按目前指引，在社區核酸檢測呈陽性的樣本，要轉交衛生當局複檢才能確定為確診者，因有大量樣本需要時間處理，會讓確診數字滯後，預期在「火眼實驗室」啟用後，這方面可以得到改善。