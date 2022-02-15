美加貿易要道恢復通行 19:372022/02/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美加邊境貿易要道大使橋（Ambassador Bridge）歷經一周抗議封鎖後恢復通行。兩國邊境主管機關表示，14日起不再有嚴重堵塞情況。加國群眾因不滿政府強制接種疫苗而發起癱瘓交通行動，在警力出動逮捕抗議分子並拖吊車輛後，令美加貿易往來恢復正常。 美加貿易要道 恢復通行 警方清場逮30抗議者 美加貿易要道大橋恢復通行 #美加 #抗議 #要道 #貿易 #恢復通行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登擬對中國 展開新貿易調查 04:102022/02/11 財經要聞 卡車阻美加交通要道 加拿大警方致力排除 12:212022/02/13 國際 美加跨境大橋遭堵 供應鏈惡化 04:102022/02/11 全球財經 美加邊境貿易要道封鎖6日後恢復通行 21:322022/02/14 財經 散裝船商：運價、物價漲定了 04:102022/02/14 財經要聞 《百貨股》疫情影響來客數 特力1月營收年減4.5％ 08:182022/02/14 財經 智利卡車司機封路抗議暴力攻擊 當局承諾維安化解 18:482022/02/13 國際 中歐班列年行1.5萬列 占雙邊貿易8％ 04:102022/02/14 焦點新聞 《產業分析》半導體併購案破局 全球貿易→區域型經濟(2-2) 11:582022/02/12 財經 中斷4年 英擬重啟英中經貿會議 04:102022/02/13 產業財經 G7各國要求加入 歐盟WTO訴訟案 04:102022/02/13 話題觀察 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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