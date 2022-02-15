美加邊境貿易要道大使橋（Ambassador Bridge）歷經一周抗議封鎖後恢復通行。兩國邊境主管機關表示，14日起不再有嚴重堵塞情況。加國群眾因不滿政府強制接種疫苗而發起癱瘓交通行動，在警力出動逮捕抗議分子並拖吊車輛後，令美加貿易往來恢復正常。