億萬富豪伊薩克曼攜手SpaceX 挑戰太空漫步 19:372022/02/15 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國億萬富豪伊薩克曼（Jared Isaacman）14日宣布，在體驗去年9月航太科技公司SpaceX首趟太空之旅後，他決定再向該公司購買三次行程，最近一次預計於今年稍後進行，這次將挑戰更高軌道飛行並嘗試太空漫步。 SpaceX新年首發 送49顆星鏈衛星上太空 SpaceX財務壓力大 低軌衛星獲利大不易 #億萬富豪 #伊薩克 #SpaceX #太空漫步 #首趟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太陽磁暴衝擊 SpaceX折損40顆衛星 20:592022/02/10 財經 美中爭先恐後登月 點燃太空競賽戰火 17:102022/01/19 科技 太陽磁暴...SpaceX 40顆衛星遭燒毀 04:102022/02/11 全球財經 SpaceX衛星貼近中國太空站 馬斯克遭陸網民圍攻 20:242021/12/28 兩岸 星艦發射成本 將不到千萬美元 04:102022/02/12 產業特刊 穆斯克預期 星艦發射成本可壓低至1000萬美元 22:592022/02/11 財經 地磁風暴 星鏈股添利多 04:102022/02/11 財經要聞 新億萬富豪誕生 威力彩頭獎一注獨得12.1億 22:032022/02/14 財經 SpaceX星艦進展 馬斯克：有信心今年進入軌道 16:342022/02/12 科技 馬斯克簡樸形象被打臉 稱住廉價老屋卻被爆借住水岸豪宅 21:382021/12/23 財經 49顆星鏈衛星 拂曉抬頭就可見 04:102022/01/12 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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