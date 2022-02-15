美國億萬富豪伊薩克曼（Jared Isaacman）14日宣布，在體驗去年9月航太科技公司SpaceX首趟太空之旅後，他決定再向該公司購買三次行程，最近一次預計於今年稍後進行，這次將挑戰更高軌道飛行並嘗試太空漫步。