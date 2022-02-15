台南美食眾多，但這道料理卻鮮少人知，一名女網友分享，回台南鹽水過年時，剛好看到有店家在賣小時候媽媽常煮的「成仔魚蛋」，便立刻買回家回味，貼文曝光後，不少網友直呼大開眼界，「竟然有這東西，長知識了」、「以為是葡萄加薑絲」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，春節期間回台南鹽水過年，看到鹽水人社團有店家在賣「成仔魚蛋」，便立刻出門買回家回味。她感嘆，這是小時候媽媽常準備的料理，但已經許久沒吃，如今再吃到也不禁讓她懷念起過世的媽媽。

從原PO貼出的照片可見，盒子中有些許薑絲，以及好幾顆金黃色且帶有黑絲、像是玻璃珠的謎樣食物，她也好奇詢問「有沒有人知道這是什麼」。

照片曝光後讓不少網友大開眼界，「第一次看到欸，我是台南人也沒吃過」、「小弟孤陋寡聞真的沒看過」、「竟然有這東西，長知識了」、「以為是葡萄加薑絲」、「還想說哪間店這麼佛，還幫我把葡萄皮都剝掉」。

也有老饕表示，「是成仔丁（斑海鯰）的蛋」、「斑海鯰魚蛋，台南鹽水的特產」、「魚界威而剛」、「小時候阿嬤會加薑絲和鹹菜煮湯，好吃」、「好懷念，以前阿公都會用給我們吃，只要放鹽水裡面煮就超美味」、「QQ的超級好吃的」。

根據農委會「農業知識入口網站」表示，斑海鯰又稱成仔魚、成仔丁、臭臊成，主要分布在台灣西部、南部及北部海域，由於魚肉腥味較重，故經濟價值不高，可以用枸杞、當歸等中藥燉煮去腥食用。