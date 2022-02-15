磁性元件廠聯寶(6821) 受惠於5G、WiFi6／6E的趨勢所催動網通設備及小型基地台等需求增加，創造占公司營收比重達95％之主要網通客戶，對於旗下各式磁性元件保持良好的拉貨力道，在料況維持健康水準下，不僅挹注聯寶今年1月營收達5692.8萬元(新台幣，下同)，月增39.13％、年增5.26％，亦是近三年來的元月份最佳營收表現。

聯寶耕耘各式磁性元件領域已有超過33年經驗，磁性元件為儲能、能量與訊號轉換及電器特性隔離所必備的電力電子元件，幾乎所有網路通訊、電源電路中都需要用到。

目前聯寶已服務全球超過30家終端客戶群，包括：中磊、和碩、緯創、啟碁等系統廠，國際客戶群，包括：思科、亞馬遜、EPSON等國際知名客戶。

展望2022年第一季，除了網通出貨保持暢旺外，聯寶耕耘多年的電動車市場，已逐步開花結果，除了打入北美EV品牌車廠的聯通網絡系統中外，亦運用QUALCOMM (高通)晶片所開發的車用磁性元件已正式獲QUALCOMM認可，並順利切入美國Tier1汽車供應鏈中，將應用於未來電動車(EV)之充電樁，以期拉升網通產業單一客戶的新訂單滲透率，開拓更多不同產業領域的新客戶，將增添公司未來營運新一波成長動能。