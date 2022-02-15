法務部行政執行署全國13個分署，在今天元宵節舉辦聯合拍賣會，本次拍賣總拍定金額高達新台幣1億4081萬9972元，將全部挹注國庫。

行政執行署指出，本次不動產拍定金額總計1億3278萬8465元，金額最高者為新北分署拍賣位於新北市三重區先嗇宮捷運站附近、重新路5段之太子汽車工業股份有限公司員工宿舍6間，以3546萬元拍定；另蘆洲區三民路1樓店面以1244萬9000元拍定。其次為嘉義分署拍賣位於嘉義市港坪小段1筆土地，以2428萬元拍定。

另台中分署拍賣台中市北屯區台中監理所旁透天厝、台中市大雅區3筆土地，分別以1468萬6666元、1400萬元拍定。此外，台南分署拍賣台南市新興段2筆土地，拍定金額470萬5459元，高雄分署拍賣高雄市仁武區建物1間，拍定金額為166萬元。

至於動產部分，拍定金額總計803萬1507元，其中最吸睛也是金額最高者為台中地檢署囑託台中分署拍賣之2021年賓士轎車以342萬5000元拍定；2015年BMW轎車以44萬5000元拍定，另有2010年中華貨車以47萬5000元拍定，堆高機1台以60萬元拍定。另外，桃園分署拍賣2016年國瑞汽車，以30萬元拍定；嘉義分署拍賣2011年出廠之納智轎車1輛，以10萬元拍定。