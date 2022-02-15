大公文匯全媒體報導，香港近日疫情非常嚴峻，新增個案海嘯式上升，遠超檢測、隔離、治療等各方面容量，數以千計的染疫市民仍留在社區，未能送院。​港府今天（15日）公布，為尚待移送入院或隔離設施的市民，包括在病毒核酸檢測呈陽性的人士，在等候期間所作的安排。

港府表示，當市民透過社區檢測中心或流動採樣站進行核酸檢測，而檢測結果呈陽性或初步陽性，有關個案會列入「新冠病毒病人入院分配系統」。然而，由於醫院目前無法接收所有個案，醫管局會根據系統資料，按風險評估將有需要的病人送至醫院，其他感染人士會按序送往社區隔離設施。

由於感染人士可能需要等候較長時間才能獲得安排移送，他們在等候期間應做好個人防護措施，經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀，盡量減低傳播病毒的風險。如果家庭情況許可，感染人士應留在自己的房間內，關上房門並盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸、共同進餐或共享私人物品。如果需要離開房間，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。

環境衛生方面，建議盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通，並每日清潔和以1比49稀釋家用漂白水消毒家居環境。如需要共用洗手間，應在每次使用後即時清潔和消毒，並每星期至少一次把約半公升清水倒入每個地面的排水口。

感染人士在等候送醫期間應盡一切可能留在家中，避免外出。如必須外出，須做好個人防護措施，盡可能使用點對點交通工具。若感染人士出現嚴重癥狀，請緊急致電999熱線，以期盡快安排救護車入院。

港府提醒市民，由於快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試，如市民自行使用快速測試套裝而測試結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。為審慎起見，他們應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並邀請親友以現有途徑協助取得和運送深喉唾液樣本收集包。