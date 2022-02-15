小S與曾國城互動火花四射。（CATCHPLAY＋提供）

小S與曾國城互動火花四射。（CATCHPLAY＋提供）

由綜藝天后小S徐熙娣主持的CATCHPLAY原創自製OTT綜藝節目《熙娣想聊》，本周四最新集數將由綜藝天王曾國城踢館，《熙娣想聊》開播以來尺度最大內容即將登場！最新釋出的預告中，小S坦言：「說真的，我真的沒去過Motel…」不料，遭製作人懷疑狠嗆：「還是妳都去西門町的那一種…」令小S哭笑不得。

小S與本集來賓曾國城（城哥）相約在浪漫摩天輪，兩人一見面，空氣中瞬間充滿粉紅泡泡，小S與城哥甜蜜地牽著手轉圈圈，笑得非常開心，並一起搭乘摩天輪，在高空下開聊深度話題，從婚姻聊到工作，從彼此的事業聊到兩人初識的過程，小S並大膽直言：「你是不是覺得我應該會離婚…」城哥機智回應：「我不敢說妳會離婚，可是我沒想到妳會這麼順利…」

隨著兩人相談甚歡，竟續攤到下一站「摩鐵」，玩很大的小S更對城哥大膽放話：「床上玩」，令城哥驚訝地說：「真的假的？」天后小S究竟要與城哥在床上玩什麼？將在本週四《熙娣想聊》即將揭曉。

對於綜藝天王曾國城，小S透露：「他是一位很有才華的主持人、舞台劇演員，而且他曾經做了一件事情，讓我非常地佩服他，所以城哥早就在我的來賓口袋名單中，他是一定要邀請的啊！而且除了藝人身分之外，城哥還身兼生意人，這麼成功的人，不邀請他是要邀誰呢？」

此外，小S暌違7年重返台灣電視圈的東森綜合台新節目《小姐不熙娣》，2月14日首播收視開紅盤！首集播出25-49女性觀眾收視為0.61奪下當日綜藝節目類之冠，收視最高點達0.99，總觸及人口達到42萬人。