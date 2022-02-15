經濟部智慧財產局今公布2021年年度商標申請統計，總申請9.5萬件，再創新高。本土企業以統一集團連霸，但對手全家便利超商以180類申請擠入亞軍，進逼老大地位。外國法人則以神秘的港商兔女郎居冠，大陸的小米科技爬上老二，但去年冠軍華為件數退縮，名次退到第五。

去年商標註冊申請共9萬5917件，年增2％，以本國人7.3萬多件占最大比例，外國人則為2.2萬多件，不管是本國、外國申請註冊都有成長。

註冊類別上，本國人主要申請「企業經營」，外國人則為「電腦科技」。我國以「廣告、企業經營」1.5萬類、年成長13％最多。

本國法人以統一企業申請567類居首，但是競爭對手全家便利商店，去年也以180類逼近至第二。雖然統一2020年也是第一，可是當年有749件，整體註有縮減。原本第二名的王品餐飲，則退居第四位。

外國法人部分，則由香港的兔女郎國際控股，總申請135件掄元。其商品服務有非紡織品製壁掛、地毯；踏墊；浴室防滑墊；壁紙等，種類多元。不過該家公司背景神秘，智慧財產局局長洪淑敏說，這家是去年初才成立，雖去查過它背景，但仍不太了解，是否為中資，也無法確認。

至於第二名則是積極在台灣拓展的小米科技，共申請132類，前一年它並不在前五名。第三到第五名依序則為資生堂、新加坡的網易互動娛樂、華為。