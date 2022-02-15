女星何如芸曾演過多部八點檔，演技精湛受到圈內外好評，但她最近上節目時卻爆料，當年剛出道還沒有高知名度時，曾被一位女演員「欺負」過，本來說是要「借位」的呼巴掌戲，怎料對方錄影時竟然「來真的」，把何如芸整個人打飛出去，讓她只能倒在地上暗自飲泣，連工作人員也不敢對那位女主角大聲；而這番「多麼痛的領悟」的經歷，也讓她練就一身很會演「借位呼巴掌戲」的能力。

何如芸上談話節目《女人我最大》時表示，以前還不是什麼大咖的時候，曾遇到很過分的女演員，她回憶說，那時在某一檔戲演「搶女主角男朋友」的角色，準備演賞「巴掌戲」時，很疼她的導播就說：「你們先練一下，我們對那個機位，不要真打，假裝一下就可以了」，結果幾次練習都沒有問題，直到正式拍攝的那一刻。

何如芸準備演賞「巴掌戲」時，疼她的導播說「假裝一下就可以了」。（圖／取自《女人我最大》節目）

何如芸提到，開始錄影以後，女主角竟很用力朝她的臉打過去，「我整個人飛出去」，讓她當場眼淚、鼻涕全噴出來，「因為真的很痛，臉都腫起來」，更慘的是，因為和原本走位不同，鏡頭還沒有抓到，導播趕緊跑過來關心：「人呢？為什麼人不見了？剛剛不是有走位嗎」。

何如芸被女主角用力「呼巴掌」，讓她整個人飛出去倒地痛到淚崩。（圖／取自《女人我最大》節目）

何如芸還是倒在地上哭，這時現場指導也走了過來，她回憶：「他不敢跟那個女主角講」，只能安慰著她，但何如芸擔心還要被打一次，好在工作人員說「不用了」。何如芸坦言，經過這樣的事情後，得知被呼巴掌有「多麼的痛」，因此讓她練就一身很會演「借位呼巴掌戲」的能力，就是為了避免其他新進演員跟她遇到一樣的慘況。

而何如芸昨(14日)也發情人節動態表示：「聽說今天是情人節嗎？昨晚我已經完成168小時的飯店檢疫隔離，回到一個人居住的家（當然還是要繼續關著）。一切都順利進行著，也算是美好的情人節禮物，祝大家情人節快樂。」引出李佩甄、鍾欣凌、丁寧等一堆藍勾勾好友的祝福。