JCI公司（Jadesan Capital Investment）連姓設立人，主要負責外匯保證金投資案，打著外匯操盤大師黃志明拿督的名號，2019年間多次在台北、花蓮、台中等地招攬會員投資，並花費百萬在節目、周刊打廣告，企圖以造神手段形塑黃志明操盤技巧佳，1年多來詐欺千人，吸金1億多元，直至付不出利息，投資人才察覺受騙，新北地檢署近期依銀行法、詐欺取財罪、多層次傳銷管理法起訴連女等人。

檢調調查發現，連女對外匯保證金交易一竅不通，卻指導公司幹部招攬下線投資，宣稱JCI外匯保證金操作案保證保本、獲利，每周可獲利1.25％紅利，推薦他人加入另有推薦獎金7％，吸引民眾以虛擬貨幣、台幣、外幣等入金JCI公司。

連女2019年至2020年間聯合多名幹部在各縣市五星級飯店、會議中心，動員民眾加入公開投資說明會，宣稱JCI公司投資案是由亞洲第一外匯操作大師「黃志明」拿督操盤，可以放心投資，甚至在2019年間出資近百萬，錄製節目「大師來了」，邀請知名主持人專訪黃志明，另委託理財周刊用置入性廣告，形塑黃志明的專業形象以及JCI公司投資操作方針。

JCI公司不惜大手筆，2020年間邀請投資超過美金1萬元的投資者，免費到韓國參加動員大會和旅遊行程，1年多來吸金至少1億946萬多元，連女也從中抽取投資人入金5％利潤獲利，而她為規避責任，甚至利用人頭帳戶收款，找上陳姓男子協助，將吸金款項拿來購買虛擬貨幣，再轉入電子錢包，隱匿犯罪所得。

檢方查出，JCI公司本身沒有具體商品或服務，只是單純吸收會員、擴展組織，將後進會員支付的投資款，用來支付先加入的上線會員獎金，因此JCI公司在2020年4、5月間開始出現付息延遲的狀況，投資人才驚覺受騙向調查局檢舉，同年11月間JCI公司網站便關閉，發不出任何紅利。

不過，連女犯後矢口否認犯行，並將罪責推給下線或外籍人士，也不願交代不法所得去向。連女和2名公司幹部被依銀行法、詐欺、多層次傳銷管理法等罪起訴，另外協助連女隱匿犯罪所得的陳男則被依洗錢防制法起訴；檢方認為，連女為JCI吸金案主嫌，犯後持續飾詞狡辯，態度難認良好，因此建請法官從重量刑，以資懲儆。