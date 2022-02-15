國民黨明天將討論年底直轄市議員選舉特別辦法，為鼓勵新人、青年參政，黨中央規劃提高初選加權比例，首次參選加權30％，40歲以下可以增加50％、35歲以下再增加20％，但政二代排除在新人之列，同時也將舉辦師徒制傳承選戰撇步，初估年底直轄市議員可提名新人參選空間上看50席。

據悉，國民黨在年前陸續和黨內有意角逐年底縣市議員的青年交流，聆聽青年對選戰的想法，經內部縝密討論後，已研擬出「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，明天將送中常會討論後拍板定案。

據了解，此次仍沿用2018年「N＋1」提名制度，也就是經盤點，若該區沒有額外的議員席次空間，新人就須和現任議員比拚民調，若該區有多出來的名額，就由新人彼此比拚多出來的席次。

此次也針對新人、青年給予加權，黨內目前規劃，首次參選者，加權比例從2018年的10％提高為30％，並將「政二代」排除在新人之列，也就是新人角逐的選區，若三等親內的親人為該區現任議員以上的民選公職，就不具加權資格。

至於「青年加權」的部分，2018年直轄市議員提名辦法規定，35歲以下可加權15％，36至40歲以下則加權10％，黨中央此次規畫調整為，35歲以下加權70％、36至40歲可加權50％。

黨務人士表示，黨中央也規劃系列輔選作戰計畫，將召集黨內青年進行教育訓練，由資深或上屆剛當選的議員，分享選戰經驗，進行經驗傳承，同時也會有相關輔選機制。