左起小路、亞美將、陳美鳳跟台北觀光局長、阿甘一起在台北燈節賞燈合影。（民視提供）

陳美鳳情人節當天拍完8點檔《黃金歲月》就趕場去台北燈節，跟台北市觀傳局長劉奕霆一起逛士林夜市、賞燈及吃美食。在觀賞燈籠時，陳美鳳意外發現《娛樂超skr》送給她的戒指掉了，結果最後散會前，主持人小路及阿甘發現地上閃閃發亮的戒指，反應超快的小路隨即把戒指撿起來立刻下跪為她把戒指戴好，旁人看到作勢求婚的大動作，紛紛鼓譟起鬨，陳美鳳笑說好開心，竟然在情人節「被求婚」，真的有「小鹿亂撞」。

陳美鳳表示最近年後工作滿檔，雖然昨天沒有跟著《黃金歲月》演員一起吃湯圓，但搭檔洪都拉斯真的很可愛，吃元宵還記得朝著電視的她餵食，真的誠意十足，是最棒的情人節禮物。

一行人在台北燈節賞燈買美食之外，還跟路人玩起猜燈謎遊戲，陳美鳳直呼時間真的不夠，還有很多知名的美食都還沒來得及打包一份。尤其不是只有吃的吸引她，現場攤販有很多可愛T恤，還有毛小孩衣服，她都想一一打包帶回家。

沿路許多粉絲搶著要合照，陳美鳳來者不拒，還特別親切問候，更有入戲的忠實觀眾對她說「采苓是生病了才沒答應你兒子的求婚」，要她當婆婆的多諒解，讓她哭笑不得。陳美鳳表示，最近劇中采苓(葉家妤飾)跟崇輝(Gino飾)的感情線，真的讓人很心疼，因為采苓是生病不敢跟大家說，心酸委屈都往心裡吞，眼睛都哭腫了，而崇輝是一直想彌補過去沒有照顧到母女愧疚的心，所以她在劇中成了夾心餅乾，大嘆比三角戀還更左右為難。