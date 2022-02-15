疫情未歇，近來不少民眾因足跡與確診者重疊被匡列隔離，只因吃一頓飯，卻可能得花數萬元住進防疫旅館，直呼早知不要掃實聯制，國民黨文傳會主委凌濤呼籲中央疫情指揮中心需要負起責任，對於民眾因遭匡列需至防疫旅館隔離所需的費用，應有一致規範，避免各縣市不同調，讓民眾產生混亂與相對剝奪感。

凌濤指出，台灣民眾現在除需擔心染疫風險外，防疫旅館隔離所負擔的費用，現行22縣市呈現「不同調」。由於一次匡列動輒花費上萬元，對於在外租屋的青年族群、經濟較為拮据的民眾，恐怕難以負擔，不禁想問，為何配合國家防疫政策隔離，換來的卻是荷包大失血？

凌濤批評，對於民眾關心的隔離費用相關規定，指揮中心卻一再出爾反爾，今年1月衛福部長陳時中稱，「不管在哪裡被隔離，只要遭匡列就不必額外收費」，卻忽視民眾搭配春節專案回台過年，致集中檢疫所爆滿，再加上本土疫情爆發，出現檢疫量能緊繃問題。果然不出1個月，陳時中又改口，除專案匡列公費入住集中檢疫所，一般匡列則由各地方政府規定。

「防疫權責互踢皮球一再上演」，凌濤指出，防疫旅館設置與管理權責不清，最早可以回朔自諾富特事件，檢疫旅客、一般旅客混住釀疫情延燒，當時陳時中與桃園市長鄭文燦就演繹過「互相甩鍋」，如今事隔近10月，根本的權責問題仍未獲改善，如今才演變成防疫收費「不同調」、民眾申訴無門的狀況，對此，疫情指揮中心應出面解決亂象，減少民眾困擾。