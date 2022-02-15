年輕男女在台北龍山寺的月老祠前合十祈禱，有的用傳統博筊，有的用兩個銅板擲筊，希望月老神君牽成姻緣。（黃子明攝）

年輕男女在台北龍山寺的月老祠前合十祈禱，有的用傳統博筊，有的用兩個銅板擲筊，希望月老神君牽成姻緣。（黃子明攝）

信徒在在台北松山奉天宮月老祠參拜，廟方設有姻緣燈座（右），每人花600元可點燈一年。（黃子明攝）

信徒在在台北松山奉天宮月老祠參拜，廟方設有姻緣燈座（見圖），每人花600元可點燈一年，因應國人點燈祈願的另類需求。（黃子明攝）

台北霞海城隍廟的月老神君因盛傳姻緣搓配靈驗，不少善男信女在西洋情人節的一早帶著各式供品、物件前往祈求上香。（黃子明攝）

2月14日為西洋情人節（Valentine’s Day），但如今已成為許多國人每年例行與伴侶或情人共度的節日之一，在台北龍山寺、霞海城隍廟、松山奉天宮等設有月下老人祠的知名廟宇，今日也都可見到不少仍在尋覓愛情的年輕人。 （黃子明攝）

台北霞海城隍廟的月老神君因盛傳姻緣搓配靈驗，不少善男信女在2月14日西洋情人節的一早帶著各式供品前來祈求上香，有的人還跟著道士誦經隨拜。（黃子明攝）

2月14日為西洋情人節（Valentine’s Day），但如今已成為許多國人每年例行與伴侶或情人共度的節日之一，在台北龍山寺、霞海城隍廟、松山奉天宮等設有月下老人祠的知名廟宇，這天也都可見到不少仍在尋覓愛情的年輕人，帶著各式供品、物件前往祈求或擲筊，希望早日覓得心上人脫單。

霞海城隍廟被視為姻緣搓配非常靈驗，平日即有許多國內外人士會前往參拜，情人節的一早就不斷湧現年輕男女香客，廟方也動員許多志工在場協助參拜民眾，甚至有道士引領誦經，為民眾完成問卜疑難的祭拜儀式；龍山寺月老祠外，除設立月老神君的電子花燈神像，一旁另設置供桌讓祭拜民眾放置供品，祈願男女依習俗先向廟裡主神祭拜後，有人拿著傳統博筊到月老祠問卜，更多人用兩個十元銅板替代擲筊，供品則多是雙數份數，祈求成雙成對。

在主祀玉皇大帝的奉天宮，月老祠在天公生因防疫暫時外移二樓走道，現又回歸原座，這兩天仍陸續有人進入參拜，廟方還設有姻緣燈座，每人花600元可點燈一年，因應國人點燈祈願的另類需求。

即便是西方傳來的節日，如今已入境化俗，對於仍在追求姻緣的男女，在自己信仰的宗教系統寄望月老神君牽線，總是一件值得期待的希望，虎年伊始，祝願有情人終成眷屬。