美國證管會（SEC）14日資料顯示，特斯拉執行長穆斯克去年11月下旬把逾500萬股公司股票捐出做慈善用途，價值逾57億美元，為去年美國最大筆捐獻之一。資料未披露他捐贈的慈善組織名稱。

穆斯克11月19日到29日間累計捐出504.4萬股特斯拉股票，以捐出日收盤價計算，總價值57.4億美元。捐出期間收盤價在約1082美元到1137美元區間。特斯拉股價15日盤前上漲約3％至逾902美元。

去年穆斯克為繳納因行使特斯拉給予股票選擇權而衍生的稅金，賣出價值約164億美元公司股票。他去年繳稅金額逾110億美元。

專家指穆斯克捐股有節脫效果。因為他捐出特斯拉股票，就不用繳納資本利得稅。若他賣出套現就要繳納。

美國智庫政策研究所（IPS）專門研究稅賦政策的助理研究員洛特（Bob Lord）說：「穆斯克捐股的節稅效果巨大，其捐出價值逾57億美元股票，當中約40％到50％可節稅，視乎他能否以此列入其加州所得的扣除額。」

他認為穆斯克可能把那些股票捐給像「捐贈者建議基金」（DAF）等中間人，而不是直接捐給慈善團體。DAF為捐贈人開設專屬慈善帳戶以享受節稅好處。

據富比士（Forbes）資料，穆斯克累計捐出的錢，迄去年9月初止占他的淨資產比率不到1％，遠低於巴菲特和索羅斯等逾20％。

穆斯克2001年成立穆斯克基金會（Musk Foundation）為研發安全人工智慧等提供獎金。該基金持有資產逾2000億美元。他與其基金去年提出1億美元獎金，鼓勵大家研發消除大氣層中二氧化碳的技術。

他去年推特發文，只要聯合國世界糧食計劃署能提出具體計劃，如何以60億美元解決世界饑荒問題，他就會賣出特斯拉股票來提供所需資金。