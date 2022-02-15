傻子與白痴今為「Year of Fate」巡迴演唱會練團。（粘耿豪攝）

唱片公司送上100顆湯圓預祝傻子與白痴演唱會百分百圓滿順利。（粘耿豪攝）

「傻子與白痴」即將舉行「Year of Fate」巡迴演唱會，今（15日）練團開放媒體探班，主唱蔡維澤因參加《明日之子2》選秀節目奪冠而聲名大噪，也一直與導師吳青峰保持聯絡，平常就會聊天，這次開唱主動邀請吳青峰來看演唱會，才發現當天與魚丁糸演唱會撞期，於是兩人互道珍重，師徒情深。

傻子與白痴最近為演唱會練團、健身，昨情人節也在健身，被問到有沒有女友？蔡維澤說：「目前還沒這個物種，我們會持續朝這方向努力，希望有一天可以公布消息。」表示團員中只有貝斯手李沂邦死會，其他皆單身。

蔡維澤說，剛過25歲就感覺生理機能下降，所以開始運動健身，已練出6塊腹肌，至於演唱會脫不脫，要看當時氛圍，歌迷能不能把場子炒熱。他和鼓手徐維均是高中同學，一起租屋而住，徐維均爆料「我嫌他吵，因為維澤早上都常放動感音樂健身，而且會叫很大聲」。

傻子與白痴即將展開2月19日台北場、3月5日台中場、3月12 日高雄場演唱會，台北場特別邀請了女神級嘉賓助陣，蔡維澤賣關子：「她是天后級，我人生中聽的第一首歌就是她的歌。」並預告五月天其中一位成員也會到場觀賞演唱會。