前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、前新北市長室祕書吳訓孝今（15）日正式宣布投入新北市議員選舉，隨即引爆藍綠口水戰，前台中市新聞局長卓冠廷指侯家軍有新北市府奧援，新北市議員葉元之則暗指前立法院長游錫堃國會辦公室助理山田摩衣運用立法院長資源，看板一大堆。山田摩衣晚間回應，自宣布參選新北市議員以來，只靠自己勤走地方，絕對沒有收受游院長的任何私下資源挹注。

山田摩衣指出，自從宣布參選新北市議員以來，如同其他新人一樣，都面臨了資源與經費拮据的問題，只能靠自己勤走地方拜訪讓鄉親認識。每一面看板，都是在過去十年於幕僚工作經歷中認識的鄉親及支持者所相挺，或者拜票時認識願意給予新人機會的鄉親所贊助懸掛的，甚至有部分看板必須因為經費不足而婉拒鄉親好意。

她澄清，絕對沒有收受游院長的任何私下資源挹注，這次參選，從游院長那裡得到的，只有民主前輩的理念傳承，也就是為台灣民主付出的水牛精神。

山田摩衣表示，板橋是新北市的首善之都，相信選民都樂見不同黨派之間的良性競爭，而不是對於其他候選人的不實指控，期望大家都可以一起讓板橋變得更好。