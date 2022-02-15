全聯福利中心近期推出「超級英雄總動員」滿額贈活動，只要消費滿400元，就送一隻漫威英雄系列的吸盤公仔。不過從2月11日推出以來，遭到不少人批評公仔品質不良、外貌甚至嚴重走鐘，一名網友突發奇想，順手將拿到的「鷹眼」改造，沒想到成品曝光後讓眾人眼睛一亮，直呼「化腐朽為神奇」，還有人驚呼「原來我們完全誤會全聯了，這是要給我們DIY的呀」。
這名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO照表示，自己的「鷹眼」自己救，笑稱他肯定是雨天在家閒得發慌，所以才動手為鷹眼整形。從照片中可見，全聯送的漫威英雄「鷹眼」原本整隻都是紫色，遠看線條模糊，並不起眼。
不過經過重新上色後，鷹眼的經典服裝重現，肌肉線條也明顯許多，原PO透露，自己是使用模型專用的水性壓克力，沒想到改造後的成品曝光後，網友一看驚呆，瞬間吸引上萬人按讚。
網友紛紛回應「太厲害了，化腐朽為神奇，上色後整個大加分」、「公仔瞬間有價值了」、「感覺公仔是完成整容手術」、「有興趣DIY其他的嗎？」、「太強，希望看到救整套完整版」，還有人笑稱「原來我們完全誤會全聯了，這是要給我們DIY的呀」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。