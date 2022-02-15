全聯福利中心近期推出「超級英雄總動員」滿額贈活動，只要消費滿400元，就送一隻漫威英雄系列的吸盤公仔。不過從2月11日推出以來，遭到不少人批評公仔品質不良、外貌甚至嚴重走鐘，一名網友突發奇想，順手將拿到的「鷹眼」改造，沒想到成品曝光後讓眾人眼睛一亮，直呼「化腐朽為神奇」，還有人驚呼「原來我們完全誤會全聯了，這是要給我們DIY的呀」。

這名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》PO照表示，自己的「鷹眼」自己救，笑稱他肯定是雨天在家閒得發慌，所以才動手為鷹眼整形。從照片中可見，全聯送的漫威英雄「鷹眼」原本整隻都是紫色，遠看線條模糊，並不起眼。

網友PO出全聯送的漫威英雄「鷹眼」。(圖/截自臉書我愛全聯-好物老實説)

不過經過重新上色後，鷹眼的經典服裝重現，肌肉線條也明顯許多，原PO透露，自己是使用模型專用的水性壓克力，沒想到改造後的成品曝光後，網友一看驚呆，瞬間吸引上萬人按讚。

經過網友重新上色後的「鷹眼」。(圖/截自臉書我愛全聯-好物老實説)

網友紛紛回應「太厲害了，化腐朽為神奇，上色後整個大加分」、「公仔瞬間有價值了」、「感覺公仔是完成整容手術」、「有興趣DIY其他的嗎？」、「太強，希望看到救整套完整版」，還有人笑稱「原來我們完全誤會全聯了，這是要給我們DIY的呀」。