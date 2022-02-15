據新華社消息，2月15日，遼寧省葫蘆島市綏中縣發佈通報，引發此次疫情的大貨車司機賀某某、韓某，因涉嫌妨害傳染病防治罪被公安機關立案偵查，包括鄉黨委書記、鄉長、縣衛健局局長等多名幹部被問責。

自2月8日出現疫情，該市已累計確診89例，並外溢至瀋陽、貴州銅仁、天津等地。經基因測序，首發病例感染病毒株與黑龍江省綏芬河市疫情早期病例高度同源。

2月8日，綏中縣發現一例新冠病毒確診病例王某某。其2月5日開始出現不適症狀，7日早上發燒，自測體溫37.5℃。

在2月10日的新聞發佈會上，葫蘆島市衛健委副主任魏祖巍介紹，專家組初步分析，本次疫情可能由外地返鄉人員輸入，經節假日期間同村居住或探親等活動引發。

2月14日，葫蘆島市新增28例本土確診病例。至此，當地已累計確診89例。

此外，瀋陽、貴州銅仁、天津分別於2月8日、10日、12日發現來自綏中縣的病毒陽性感染者。其中，在銅仁確診的59歲男子，居住在綏中縣加碑岩鄉，2月7日駕駛大貨車赴黔。

2月15日，綏中縣在問責通報中披露，引發此次疫情的大貨車司機賀某某、韓某，因涉嫌妨害傳染病防治罪已由綏中縣公安機關立案偵查。

有關部門調查查明，綏中縣存在公民個人妨害傳染病防治、屬地鄉鎮風險排查及落實包保責任不嚴不實、行業監管部門履職不力等問題。

當地決定給予加碑岩鄉黨委書記侯洪軍、鄉長劉偉黨內嚴重警告處分；綏中縣衛生健康局黨組書記、局長李迎春黨內警告處分；綏中縣商務局副局長王紅軍誡勉談話；綏中縣市場監督管理局黨組書記、局長管東誡勉談話。另有多名幹部受到留黨察看兩年、政務撤職、降級等處分。