消基會近日針對市面上25件零食抽檢，發現本次採樣的零食中每百公克鈉含量的最高與最低值，介於55至760毫克之間，值量比例十分懸殊，但國內並未對「高鈉」設定有明確的定義，若參考「香港食安中心」的資料建議標準，每百公克固體食物超過600毫克鈉者，即屬於「高鈉」食品。

此外，依據我國《包裝食品營養標示應遵行事項》，鈉允許誤差範圍須小於等於標示值的120％，與標示比對後，竟有1件樣品實測與標示差異過大，標示鈉含量換算為每百公克84毫克，但實測時發現其每百公克實際的鈉含量卻有230毫克，超過標示值的120％以上，而高達2倍以上之多，消基會指出，如有違反《食安法》第22條情形，可處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，經檢測後，25件樣品中有4件檢出抗氧化劑，含量介於每公斤0.01至0.02公克，僅有1件符合限量標準規定，其餘3件：編號19號「特鮮起士餅」、編號20號「鹹味芝士餅乾」及編號25號「起士洋芋脆餅（量販包）」，因其種類屬於餅乾，依規定是不許額外添加，推估可能來自油脂原料帶入於最終食品所致，未來有必要進一步追蹤。

消基會指出，目前國內並未對「高鈉」、「高油脂」或「高糖」食物定有法規上的明確定義，若參考「香港食安中心」的資料，每百公克固體食物超過20公克的總脂肪、600毫克鈉及15公克的糖，就屬於「高油脂」、「高鈉」及「高糖」的食物，建議主管機關也不妨參考。