桃園市15日新增3例本土個案，其中一位是在桃園國際機場工作的航警局安檢人員。據了解，該名航警在桃機是負責入境旅客落地採檢後確診個案後送勤務工作，雖已接種過3劑疫苗，仍被突破性感染，目前感染源積極調查中。
航警局表示，該名確診同仁的工作內容是入境長程航班、東南亞航班旅客落地採檢後，協助確診陽性旅客的後送勤務，也會配合海關行李驗放、登機門管制。
當有採檢陽性的入境旅客時，依照規定就會安排確診旅客由空橋進入機坪搭乘救護車離開就醫，機場CIQS人員會在機坪協助確診的旅客通關；例如移民署國境事務大隊要查驗護照，關務署台北關及航警局負責旅客行李的機邊驗放作業。
航警局指出，該名同仁工作期間曾做過2次PCR採檢，最近一次為2月11日，期間也做過5次快篩，採檢結果皆為陰性。12日下班之後即開始休假，14日清晨6時許，因身體不適自行至醫院掛急診，當時就快篩陽性，隨後即進行PCR採檢，採檢結果同為陽性。桃園市衛生局14日下午就派員至確診同仁的工作區域瞭解情況。
航警局表示，14日下午已經緊急採檢其他相關工作接觸者與同仁共393位，目前航警局部份已有6位同仁進行居家隔離，並要求另外13位同仁進行自主健康管理。相關勤務透過調整編排後，並未對同仁造成影響，航警局也將持續宣導，要求同仁加強消毒、做好自我保護。
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