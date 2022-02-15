桃園市15日新增3例本土個案，其中一位是在桃園國際機場工作的航警局安檢人員。據了解，該名航警在桃機是負責入境旅客落地採檢後確診個案後送勤務工作，雖已接種過3劑疫苗，仍被突破性感染，目前感染源積極調查中。圖為入境落地採檢確診旅客由相關單位安排從機坪上救護車後送就醫。（陳麒全攝）

桃園市15日新增3例本土個案，其中一位是在桃園國際機場工作的航警局安檢人員。據了解，該名航警在桃機是負責入境旅客落地採檢後確診個案後送勤務工作，雖已接種過3劑疫苗，仍被突破性感染，目前感染源積極調查中。圖為入境落地採檢確診旅客由相關單位安排從機坪上救護車後送就醫。（陳麒全攝）

桃園市15日新增3例本土個案，其中一位是在桃園國際機場工作的航警局安檢人員。據了解，該名航警在桃機是負責入境旅客落地採檢後確診個案後送勤務工作，雖已接種過3劑疫苗，仍被突破性感染，目前感染源積極調查中。

航警局表示，該名確診同仁的工作內容是入境長程航班、東南亞航班旅客落地採檢後，協助確診陽性旅客的後送勤務，也會配合海關行李驗放、登機門管制。

當有採檢陽性的入境旅客時，依照規定就會安排確診旅客由空橋進入機坪搭乘救護車離開就醫，機場CIQS人員會在機坪協助確診的旅客通關；例如移民署國境事務大隊要查驗護照，關務署台北關及航警局負責旅客行李的機邊驗放作業。

航警局指出，該名同仁工作期間曾做過2次PCR採檢，最近一次為2月11日，期間也做過5次快篩，採檢結果皆為陰性。12日下班之後即開始休假，14日清晨6時許，因身體不適自行至醫院掛急診，當時就快篩陽性，隨後即進行PCR採檢，採檢結果同為陽性。桃園市衛生局14日下午就派員至確診同仁的工作區域瞭解情況。

航警局表示，14日下午已經緊急採檢其他相關工作接觸者與同仁共393位，目前航警局部份已有6位同仁進行居家隔離，並要求另外13位同仁進行自主健康管理。相關勤務透過調整編排後，並未對同仁造成影響，航警局也將持續宣導，要求同仁加強消毒、做好自我保護。