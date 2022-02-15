近期，大陸各地2021年婚姻大數據相繼出爐。值得一提的是，浙江紹興、山東濱州、浙江諸暨等地離婚率較2020年減少了三成以上，安徽合肥、阜陽等地更是減少了近一半。有大陸民政部門工作人員認為，「離婚冷靜期」制度是主要原因。

微信公號「紹興發布」消息稱，數據顯示，2021年紹興共辦理結婚登記19087對，比去年減少24.91％；離婚登記5554對，比去年減少37.76％，結婚、離婚人數均降低。

2021年1月1日，大陸正式實施30日「離婚冷靜期」，即當事人離婚申請30日後，只要夫妻雙方中有一方反悔，未親自到婚姻登記機關申請離婚的，視為撤回離婚登記申請。

「離婚冷靜期」上路後，去年紹興全市共受理離婚申請9998對，冷靜期結束後仍未共同到婚姻登記處辦理離婚手續的有3537對，實際辦理離婚登記手續5554對。婚齡在6至9年的離婚數最高，佔22.06％，婚齡在10至15年的佔20.43％。

山東濱州市民政局指出，2021年全市共辦理大陸居民結婚登記17306件，離婚登記4690件，補領結婚證11062件，補領離婚證797 件。從結婚登記和離婚登記數量上看，結婚登記量近四年持續走低，同比減少6.8％，相較2018年減少18.16％；離婚登記量比去年減少2483件，同比減少34.6％，相較2019年減少43.8％。

濱州市民政局稱，「離婚冷靜期」實行後，大數據顯示，提出離婚申請人數不降反增，2021年全市共受理離婚登記申請9000餘件，比「離婚冷靜期」實行前離婚登記總量還多，但經過「離婚冷靜期」和婚姻家庭輔導服務的介入，最終離婚登記辦結量為4690件，遠低於去年同時期量。

在浙江諸暨，據市民政局指出，2021年諸暨共辦理結婚登記5661對，比2020年增加8.57％；離婚登記1472對，比2020減少39.35％。2021年，全市共受理離婚登記2701對，「離婚冷靜期」結束後雙方未共同到婚姻登記處辦理離婚登記手續的為994對，實際辦理離婚登記1472對，婚齡10至15年的離婚佔比最高為21.01％，婚齡6至9年的佔20.94％。

安徽阜陽也出現離婚數據較大幅度下降。據阜陽市民政局表示，2021年全市辦理離婚登記14105對，與2020年的28148對相比，減少了整整一半。

同年，安徽合肥市共有16851對夫妻在民政部門辦理了離婚。這一數據與2020年同期的34591對相比降幅超過51％。

數據顯示，2012年合肥全市民政部門辦理的離婚登記數量是16189對，離婚數據呈現逐年增加趨勢，至2018年，離婚登記數量達33014對。2019年，離婚登記量出現一定幅度回調，但仍有31450對。但是，2020年離婚登記量就再次上升，並創下34591對的歷史高點。

微信公號「合肥晚報」報導指出，縱向對比歷史數據可見，2021年，離婚登記量超過51％的降幅實屬罕見。報導稱，離婚登記量暴跌成為2021年的普遍現象。究其原因，在大陸民政部門工作人員看來，「離婚冷靜期」制度是主要原因。

數據顯示，2021年1至11月，合肥市申請離婚的數量也有30107對（12月申請的最早需要在次年1月辦理），但最終辦理離婚的只有16851對，約44％的離婚申請者經過「冷靜」，主動或被動撤回離婚申請，選擇給婚姻一個重新來過的機會。