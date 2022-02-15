教育部線上國語辭典將外祖父、外祖母、外公、外婆，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，引發外界討論。根據一份網路民調顯示，絕大部分網友都反對教育部國語辭典將外公外婆改為祖父祖母。

入口網站《YAHOO》以「你是否同意教育部國語辭典將外公外婆改為祖父祖母？」為題進行網路投票，投票時間為15日至19日，截至15日晚間8點，已有4千多名網友參與投票，結果顯示，投「同意，祖父母不需分內外」的有284票，投「反對，習慣用語不涉及歧視」的3954有票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

同意更改稱謂的網友表示，「現在已經不是什麼嫁出去的女兒潑出去的水的年代了，該改就改」、「同意，媽媽的父母不是外人」、「分內外感覺是歧視」。

反對更改稱謂用法的網友則表示，「多管閒事，吃飽太閒沒事幹嗎？」、「那親等應該要先修改」、「只是稱呼上的區別，讓小孩懂得分別，何來歧視，就如同娘家也稱外家呀！這也有問題嗎！就區別而已嘛！」、「不分內外，以後溯源將會造成困難內外根本與歧視無關」。

此外，外公外婆的議題近日在社會上引發重大討論，潘文忠今天解釋，教育部國語辭典存在已有相當長一段時間，由於時間久遠，部分詞、義被批評為涉及歧視或違反性別平等，因此有必要進行調整。國家教育研究院組成一個審議小組，會蒐集外界的反應，每隔3個月檢視一次國語辭典的詞、義是否有必要調整。