第一批炮城於晚間6時30分在武廟前點燃，現場火光四射，炮聲和煙火聲響此起彼落。（張毓翎攝）

第一批炮城於晚間6時30分在武廟前點燃，吸引許多民眾聚集圍觀。（張毓翎攝）

鹽水蜂炮熱鬧開炸 火光照亮元宵夜空

鹽水蜂炮熱鬧開炸 火光照亮元宵夜空

眾所矚目的元宵民俗活動「台南鹽水蜂炮」，15日晚間6時30分刺激開炸，今年考量防疫，由轎班分4條路線收炮，蜂炮也採定點施放，並禁止遊客犁蜂炮，雖然人潮不如以往，但不減鹽水人放蜂炮的熱情，施放80座炮城，炮城開炸時在天空五光十色的景象，讓前來觀看的群眾大呼過癮。

鹽水蜂炮15日晚間登場，由於元宵節在非假日，並不開放攤商設攤，加上低溫、疫情等因素，今年遊客人潮銳減，不過即使如此，愈接近施放時間，仍湧入不少群眾圍觀，第一批炮城於晚間6時30分在武廟前點燃，現場炮聲隆隆，煙花四射的場面壯觀驚人。

由於因應本土疫情，蜂炮施放縮小規模辦理，除了取消遶境，並禁止遊客進場體驗犁蜂炮，鹽水區公所也製作防疫宣導看板，並派員至各交通管制點做宣導，但效果似乎有限，仍可見不少民眾裝備齊全，全身包緊緊，聚集在炮城前感受被蜂炮螫到的快感。

這次有44人申請施放80座炮城，分布在龍護宮、武廟路、大眾廟及鹽水國中操場等15處，台南市政府消防局派消防車、救護車隨神轎前進，並於重要路口巡邏警戒。另，鹽水衛生所即日起至17日，提供免費居家快篩試劑，供身體不適民眾領取檢測。