2022年底高雄市長選戰，藍營將3強爭霸？目前國民黨以台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅及前高雄市副市長李四川呼聲較高。對於高金素梅若出馬選高雄市長，出身高雄的藍委吳怡玎今天表示，這幾人都是非常好的人選，合作絕對是開放的，「高雄在地人也都很喜歡高金素梅」。

吳怡玎15日接受港媒《中評社》專訪，談及高雄市長選戰，她表示，其實現在點名到的這3人老實說都是非常好的人選，高雄對國民黨來說是艱困選區，但是這3位都是非常有戰鬥力的，例如高金素梅在立法院的質詢、監督，大家有目共睹，她真的是在做事。而羅智強的戰鬥力更是有目共睹，老實說這幾人任何一位願意為高雄打拚，真的是高雄人很大的幸福。

國民黨立委吳怡玎。（圖／取自吳怡玎臉書）

記者詢問吳怡玎「未來若跟無黨籍的高金素梅合作，高雄藍軍會抱持開放態度嗎？」吳怡玎說，這絕對是開放的，尤其高金素梅宣講公投的時候到過高雄，我們（高雄）在地大家都很喜歡高金素梅，從一般老百姓到黨籍的民意代表，大家對高金素梅都非常歡迎，中間選民大家都很喜歡她，深深感覺到高金素梅的認真，真的是做事而不做秀。

對於高雄有無再度翻轉可能？吳怡玎直言，高雄綠的當然很綠，可是高雄的國民黨員人數其實是全台之冠，加上高雄大家也越來越理性，中間選民越來越多，當然是絕對有希望的，否則前國民黨籍高雄市長韓國瑜是不會拿下高雄的。