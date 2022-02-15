新北市汐止區今（15）日中午12時許民眾發現有人倒臥福德二路某處停車場內，警方及救護人員獲報到場，見倒臥男子頭部及身上多處骨折，疑似為墜樓，已明顯死亡。警方查出死者為24歲趙姓男子，墜樓原因已在進行調查。

警方通知死者母親到場，經指認確為趙男無誤，趙母表示不清楚兒子墜樓原因。警方已調閱附近監視器畫面，並報請士林地檢署相驗，釐清死者墜樓原因。