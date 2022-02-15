不明原因墜樓 汐止24歲男子倒臥停車場身亡 20:462022/02/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止福德二路今天中午趙姓男子疑墜樓身亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區今（15）日中午12時許民眾發現有人倒臥福德二路某處停車場內，警方及救護人員獲報到場，見倒臥男子頭部及身上多處骨折，疑似為墜樓，已明顯死亡。警方查出死者為24歲趙姓男子，墜樓原因已在進行調查。 警方通知死者母親到場，經指認確為趙男無誤，趙母表示不清楚兒子墜樓原因。警方已調閱附近監視器畫面，並報請士林地檢署相驗，釐清死者墜樓原因。 警方清場逮30抗議者 美加貿易要道大橋恢復通行 新北民眾摔車被當酒駕肇事 遭警壓制癲癇發作 #墜樓原因 #警方 #倒臥 #到場 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北警創校園三層防護網 少年犯罪人口六都最低 14:052022/02/15 社會 捷運警察發揮民力無窮 300人志工大隊守護安全 16:442022/02/14 社會 宜蘭2車路口相撞「90度翻覆」1駕駛受困送醫救治 12:452022/02/14 社會 高雄男賣場「順手牽羊」雙手空空遭攔 背包滿是贓物 11:492022/02/14 社會 男子欠10.8萬酒駕罰單 執行署查封祖產 他嚇呆瞬間繳清 13:292022/02/15 社會 嘉義汽車斷撞電線桿 駕駛竟離奇消失 23:512022/02/14 社會 德國鐵路兩車對撞 釀1死14傷 12:412022/02/15 國際 A誤植為Z 民眾不滿收烏龍罰單 04:102022/02/14 地方新聞 高雄路竹警方攔查兩外籍男子 發現酒駕送辦 11:432022/02/15 社會 假外送真販毒！警約面交秒抓毒蟲保溫箱藏毒 12:372022/02/14 社會 板橋凌晨槍響 毒蟲遇檢心虛衝撞警 警開3槍壓制 09:412022/02/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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