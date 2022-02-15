晶圓代工龍頭台積電、日本索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation，SSS）及電裝株式會社（DENSO）於15日共同宣布，電裝株式會社將投資台積電於日本熊本設立並擁有多數股權的晶圓製造子公司JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing）少數股權。電裝株式會社透過投資3.5億美元，將持有JASM超過10％的股權。

台積電位於日本的JASM晶圓廠計畫將於2022年開始興建，並於2024年底前開始生產。為滿足市場需求，除了先前宣布的22奈米及28奈米製程，該晶圓廠亦將進一步提升其製造能力，提供12奈米及16奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程的專業積體電路製造服務，並將月產能提高至5.5萬片12吋晶圓。

台積電表示，隨著產能提升，並在日本政府的大力支持下，JASM熊本廠的資本支出約為86億美元。此晶圓廠預計將直接創造約1700個高科技專業工作機會。