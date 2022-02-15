新北市警察局統計，110報案電話2021年平均一天高達3511通，其中無效電話占比約9.4％。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市人口突破400萬大關，110報案話務量也隨之增加，依據新北市警察局統計，2021年平均一天高達3511通，其中無效電話占比約9.4％，其中除了惡作劇、謊報外，還有要找警員「談心」，耽誤到其他報案電話。警方籲，勸阻不聽者可裁罰1.2萬元以下罰鍰。

新北市人口於2019年4月突破400萬大關，由於人口眾多，110話務量也隨之增加。新北市警察局勤務中心統計，2019年110的話務量達到128萬8893通，2021年也達到128萬1625通，平均1天高達3511通，話務人員工作量倍增。

此外，2021年110無效電話12萬524通，占比約9.4％，等於每10通報案電話，就有1通是無效電話。警方表示，無效電話樣態繁雜，有些人會故意惡作劇，打來不出聲音，或利用公用電話打來占線，警方擔心民眾安危，都會回撥確認，無疑是浪費人力。

除了惡作劇外，話務人員也常接到民眾來電說，「心情不好，可以陪我聊天嗎？」甚至打來抱怨時事、抱怨政策等，若與警方無關的電話，話務員也只能請民眾盡速掛掉電話，應尋找其他正常管道宣洩或向相關單位反映。

新北市議員張錦豪表示，110電話攸關到民眾的生命財產安全，除了宣導呼籲民眾誤濫用110電話外，同時也會督促警察局儘速充足勤務中心人力，1天超過3500通電話相當辛苦，要讓基層警力也得以有充足的休息時間。

新北市警察局勤務中心主任彭正中表示，無故謊報、亂打110電話，可以依《社會秩序維護法》第85條「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，可處拘留或1.2萬元以下罰鍰，籲民眾勿以身試法，「每1通110電話都相當重要，要爭取黃金救援時間。」