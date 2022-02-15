中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），擁有高挑身材和傲人身材，受到不少粉絲喜愛，平時喜歡透過社群分享生活點滴的她，14日情人節這天也曬出泡湯福利照，香豔畫面讓網友都直呼「羨慕攝影大哥」。

短今曬出多張泡湯照，寫下：「寂靜的情人節，浸泡在露天溫泉，享受著一個人的寧靜，微風徐徐，一種滿滿的愜意」，只見她「脫光光」包著浴巾，好身材完全遮不住，白皙美背和修長美腿一覽無遺。

而其中一張由上往下拍的邪惡視角更是養眼，渾圓美胸和大片春光全洩，讓網友看了全暴動，「照片跟人都超美」、「好害羞的角度」、「浴巾都包不住的好身材」，還有不少人好奇拍攝的是誰，也釣出她親回應「攝影師」，粉絲都忌妒直呼「羨慕攝影大哥」。

短今曾被朋友說像韓劇《大長今》中的李英愛，因此有「短今」知名，而她不僅擁有173公分的高挑身材，加上甜美笑容和「娜美級」身材曲線，讓她受到不少粉絲喜愛，是男粉心中的啦啦隊女神，IG有近20萬粉絲追蹤，人氣持續攀升。