天王周杰倫和愛妻昆凌近日才公布「懷上第三胎」的喜訊，外界紛紛道賀祝福；昨(14)日是西洋情人節，而一向有「寵妻魔人」美譽的周杰倫不忘放閃，這天也特地展現手藝，親自下廚為昆凌煮了「情人節大餐」，一盤「簡單愛」咖哩飯曬恩愛，讓昆凌開心直呼：「越簡單越幸福」，甜蜜日常再度閃瞎眾人。而昆凌也分享周杰倫陪她練拳擊的照片，被猜測跟她將再次進軍好萊塢電影有關？

周杰倫昨(14)日在IG發布限時動態，於西洋情人節這天大方放閃愛妻，PO出一段自己在煮咖哩飯的影片，並霸氣地說：「情人節，哥做菜給你們嫂子！」只見一大鍋咖哩中放滿馬鈴薯、紅蘿蔔及切塊雞肉，呈現金黃濃郁的醬汁顏色，光用看的就讓人流口水，還不藏私分享煮咖哩飯的秘訣說：「其實可以加巧克力」；他也直接標記了昆凌的IG帳號，讓粉絲們看了紛紛直呼「好浪漫」。

而昆凌也在IG發限時動態透露，這頓「情人節大餐」其實是自己前一晚跟周杰倫「點菜」：「昨天睡前order curry(點咖哩)，今天帥哥主廚就變出來了！」讓她大讚「厲害的情人節大餐」，也開心地笑說：「越簡單越幸福」。另外，情人節當天昆凌也在IG上發文，貼出一張周杰倫陪她練拳擊的照片，寫道：「情人節快樂」，也讓外界猜測昆凌練拳擊是否和新戲有關？

日前就曾傳出，昆凌將拍攝布魯斯威利的新片《Soul Assassin》（靈魂刺殺令，暫譯），這將是昆凌繼災難動作片《摩天大樓》後，再次參與的好萊塢作品。目前電影的詳細劇情雖還沒曝光，但據了解，昆凌在裡面將飾演一名「女特工」，且在網路電影資料庫（IMDb）中，也已經能看到昆凌位列演員表，天王嫂將帶來什麼亮眼表現？也讓一眾粉絲們相當期待。