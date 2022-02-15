平溪天燈節今晚在十分廣場盛大登場。（新北市觀旅局提供）

新北市今年第2場元宵節天燈活動今（15）日在平溪十分廣場舉行，上午起即有許多親子團參與平溪、十分及雙溪體驗遊，傍晚則欣賞20呎超大型主燈伴隨逾百盞天燈同步齊飛畫面，整場活動達到最高潮。

「新北市平溪天燈節」獲Fodors列為全球14大「此生必遊」的經典節慶，與巴西嘉年華、德國慕尼黑啤酒節齊名。新北市副市長謝政達今到場共襄盛舉，他表示，希望以平溪天燈節這個備受國際肯定的經典節慶活動作為開端，帶領大家認識新北觀光品牌新美學，儘管受到疫情影響，但未來新北將持續展現韌性與軟實力，努力打造專屬新北市的城市品牌，在國際上發光發熱。

活動最受矚目的20呎大型主燈，今年以插畫風格繪製新北代表性的國際級觀光品牌，伴隨百盞天燈冉冉升空，齊放天際，天燈上寫滿民眾的心願，一起為世界祈福，祈求疫情早日退散。

新北市觀光旅遊局表示，新北市境內擁有豐富自然景觀資源，都是國內外旅客造訪新北時不可錯過的獨特景色，邀請全國民眾一起來體驗這個令人流連忘返的幸福城市。