綠光劇團團長羅北安（右起）、綠光創藝製作公司董事長吳念真、導演柯一正、綠光創藝董事雷輝及綠光創藝行政總監陳希聖15日出席綠光創藝徵才記者會，吳念真致詞時表示，劇團必須建構出完整商轉模式，並引進更多人才，劇團才有永續的可能。（范揚光攝）

為表演藝術找出路，盼藝文產業制度化，綠光劇團今（15）日宣布成立綠光創藝公司，並由導演吳念真擔任董事長，他表示，要為年輕人創造機會，並提供合理報酬，「像是提供劇本點子、寫劇本、投稿，各種創作方法，其實都應該要有一套制度和規範，讓創作者可以收到合理的報酬。」

吳念真幽默表示，一個劇團要永續經營，不能「只靠情義，沒有秩序」，必須建立制度，讓好創意有更大的含金量，讓從事劇團工作的人都有保障，「劇團要有累積，要有開發者，一齣戲不能演一演就擱在那邊，其實有各種可能性，但我們這些老人家對現代平台沒有那麼多關注力，需要藉助新血的力量。」

吳念真表示，他今年70歲，本該是退休又含飴弄孫的年紀，現在也真的有孫子了，「本來想說，我是不是要好好考量自己，把手邊廣告業務公司收掉，讓自己的生活更安靜一點，但出了這個主意之後，大家要我當董事長，所以我踏出這一步，希望為劇團找到永續工作的可能性。」

綠光創藝行政總監陳希聖表示，綠光劇團累積30年，有很多作品，「未來看看能不能把這些作品在影音平台上發表，轉換創意，創造極大的效益，就會有極大的收益，同時還能有實質的支持者，讓劇團走得更遠、更好。」

陳希聖觀察，去年的疫情重創劇場界大大小小團隊，「多年營運累積的心血，一個疫情就花光所有的預備金，大家都很辛苦。希望綠光創藝公司，可以做劇團更堅強的後盾。」

此外，陳希聖表示，讓年輕人發揮創意，同時也要保護他們的創意，並提供合理報酬，「國外對於原創、改編，或是一個點子帶來的啟發，都很尊重源頭，同時有合理的制度，希望我們可以提供這樣的制度，讓創作者更有空間做創作。」