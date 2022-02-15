前年、去年氣候乾旱，直至去年下半年水情才改善，去年台南南化山區農友爭取2座公用農塘清淤，獲農委會水土保持局經費改善，後續有玉井、南化農友持續向民代陳情，爭取3處農塘改善，水保局已於去年底動工，另南化、左鎮也有3口農塘待爭取經費修繕。

受極端氣候影響，山區農友這兩年受乾旱所苦，自己農塘水不夠用，公用農塘則多數淤積嚴重，因此農友也主動積極爭取公用農塘清淤。農友表示，前幾年水夠用時，自然不會想到要幫公塘清淤，這次的乾旱讓他們有未雨綢繆的決心。

愛文山人文產業發展協會理事長賴永坤表示，玉井層林里三官大帝廟前有一處公用農塘，是村裡的人一起出地建置，從他小時候就有，近幾年農塘水門故障，無法開門排水排砂，因此淤積愈來愈多，蓄水深度只剩50公分左右，因此乾旱期農友都改抽下游另一處私人農塘的水。

賴永坤說，公塘由水保局協助建置，因此只好請立委郭國文服務處向水保局申請會勘修繕清淤。郭國文表示，他上任以來非常重視山區的農水路及灌溉農塘建設，因此也要求服務團隊積極協助申請。

據水保局資料，去年台南市全區有22件農塘清淤工程，增加蓄水量達27萬8000立方公尺；近期山區新進行中的3件，包括南化區中坑里山尾寮滯洪農塘清淤改善、玉井區層林里三官大帝廟旁滯洪農塘清淤改善，以及沙田里沙子田段大坑農塘新建改善工程，總經費1440萬元。

水保局表示，新建農塘或清淤不僅附近農田灌溉受惠，除了增加蓄水量，也兼具滯洪、攔砂功能，更附帶整修附近農路。台南市水利局則表示，私人農塘如欲清淤，土方挖出可加固堤岸，若欲填至他處，還是要申請水土保持計畫書。