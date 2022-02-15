大陸中航工業集團(AVIC)所製作的AG600「鯤鵬」水上飛機原型機，將進行第2度水上試飛。AG600是世界最大的水陸飛機，其航程可輕易的覆蓋整個南中國海。

南華早報(SCMP)報導，AVIC表示，AG600-1003原型機的組裝工作在去年12月完成，到了2月8日，進行了發動機全運轉功率測試，一切無誤，就可以進入實際試飛了。

第1架「鯤鵬」原型機在2017年於陸地首飛；2020年，完成海上降落後再起飛。

大陸最新的「14五計劃」(2021~2025年)，將AG600的量產列為重點工作項目，因為急需一種緊急救援飛機，可應對華南地區與南海的基地建造之等戰略需求。

AG600可以在陸地和水上起降，而且機腹有引水口可以吸水，就能做為海上巡邏、搜救，還有撲滅森林火災的消防飛機。此外還可用於海洋環境觀測、資源勘探和島嶼運輸工作。

當AG600要執行消防任務時，它在水上滑行的20 秒期間，可以吸納12噸的水，足以在一次消防任務，噴灑4,000 多平方公米的區域。

它全長36.9公尺、翼展 38.8公尺，大小與波音737相似，客艙可以搭載 50 名乘客，最長飛行時間為12小時。

然而與其他大陸航空工業計劃類似，AG600的主要技術瓶頸仍然在發動機，AG600所使用的渦扇6型螺旋槳發動機，是基於1950年代蘇聯提供的Ai-20 系列，如今已屬過時型號。