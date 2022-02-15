捐血中心春節年後鬧血荒，主演神佛劇「媽袓」成名的張如君熱血沸騰要捐血，卻因血管太細遭勸退，只好在帶領城市小姐為「松山特展」揭幕時，祈求神明保平安，並呼籲大家一起挽袖捐血解血荒。

張如君日前應邀參加臺北市松山社區大學主辦的「台北盆地的前世今生-松山特展」活動，與松山社大校長劉熒瑰、台南縣前縣長蘇煥智、前台北市副市長李永萍、山水人文學會執行長吳智慶、「御華興」食品董事長蘇芳萱一起揭幕，同時帶領2位城市小姐邱郁寧、廖文秀為活動擔任一日導覽員。

張如君表示，松山特展活動展期直到6月底止。活動期間，除了有「御華興」提供傳統美食品嘗外，在慈祐宮更會集彰化南瑤宮、大甲鎮瀾宮等全台六大宮廟媽祖金身供民眾參拜。

張如君（右二）帶領2位城市小姐，為「御華興」董事長蘇芳萱(左二)擔任美食糕點導覽員。（松山社大提供）

張如君(中)帶領城市小姐邱郁寧(左)、廖文秀(右)，呼籲大家踴躍捐血救人。（松山社大提供）

張如君祈拜媽祖時，除了拜求疫情早日結束外，還拜求台北捐血中心的嚴重血荒也能馬上解除。她表示，日前曾經主動前往捐血，卻因為血管太細、抽血針管太粗，容易造成針頭滑動傷害血管被勸退，因此，暫時還無法成為熱心捐血人士。

張如君說，捐血中心建議她，平常可以多做上肢運動，待手臂血管加粗後，還是可以來捐血。她表示，一時之間既然無法動手挽袖捐熱血，為此心情還一度感到沮喪，最終只能趁著宣傳「松山特展」之際，動口大聲疾呼「請大家一起來捐血」。