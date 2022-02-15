衛福部疾管署今天表示，國內近期急性病毒性A肝病例明顯增加，發生多起外籍移工急性病毒性A型肝炎群聚事件，當中甚至有超過6成個案是泰籍移工，籲避免生食生飲。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，依監測資料顯示，截至今年2月15日，急性病毒性A型肝炎本土病例達28例，相較去年同期11例（皆為本國籍民眾）顯著增加。

莊人祥說，進一步分析發現其中18例為泰籍移工，分別為桃園市10例、台中市3例、台南市2例及新北市、彰化縣與南投縣各1例。換句話說，超過6成病例是泰籍移工，經疫情調查發現，多數病例具有生食習慣，例如攝食可能受汙染的肉類（牛肉或豬肉）等。

莊人祥說，泰籍個案間多數沒有明確關聯性，即使是同公司員工，也沒有共同住宿或共食習慣，推測可能是移工想念泰國家鄉食物，曾到特定商店採購食材，研判其中有肉類受污染遭生食，個案傳播鏈仍待衛生單位進一步調查。

莊人祥表示，將由地方勞動部門協助衛生單位向移工進行衛教；另外，若移工住宿出現急性病毒性A型肝炎，住民有共用衛浴環境，衛生單位將針對可能感染的高危險暴露者列冊，提供急性病毒性A型肝炎疫苗接種。

疾管署呼籲，民眾務必落實正確洗手及注意飲食衛生，處理食材時應將生熟食分開處理，避免生食生飲或食用未完全煮熟的餐點，聚餐共食時應使用公筷母匙；並建議無A型肝炎保護性抗體者（A型肝炎IgG抗體檢驗陰性），可前往醫療院所自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險。

疾管署說明，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。

A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸，大多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。