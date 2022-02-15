HBL高中籃球甲級聯賽男子組勁旅能仁家商，上季錯過4強、無緣3連霸，本季捲土重來，打出不錯的戰績，15日對錦和高中更以114比71大勝，收下8強準決賽階段3連勝，本季至今11場賽事只吞1敗，只是面臨傷兵考驗，讓球隊難免有點小沮喪。

能仁8強賽迎來不少挑戰，「禁區坦克」史魯齊在8強賽前一周左右扭傷右腳踝，因為是之前動過刀的腳且扭傷首日非常腫，教練李正豪很擔心傷到骨頭，所幸檢查後骨頭沒事，8強賽前兩天加入球隊訓練，練習賽狀況OK，8強賽首戰替補出賽，接下來兩戰回到先發。

但能仁14日與東泰高中一戰，又有兩名先發主力掛傷號，高三前鋒江品諺被踩到腳，赴醫檢查後是右腳腳掌第五蹠骨骨裂，高中生涯最後一季提前報銷，他難過到哭了一整晚；高三後衛潘偉傑則是踩到對手扭傷，雖然受傷部位有點消腫，但走路仍不舒服，只能先休兵。

除了兩名高三主力掛傷號，高二中鋒鄒子羲小腿不適，高二後衛林明暐8強賽第一場比賽後就身體嘔吐、發燒，李正豪坦言雖然陣中12人雖有9人出賽，但真正可用之兵只剩8人，團隊也因為傷兵較多士氣有點低落，但鼓勵替補表現機會來臨就該好好把握，看能否幫助學長前進台北小巨蛋打4強總決賽。

能仁僅管傷兵不少，但高二前鋒林子皓打出價值，繼首戰對泰山高中飆26分後，昨晚再繳29分、6助攻、5抄截數據，得分創個人HBL單場新高，儘管第4節累到快抽筋，仍希望為學長盡一份力，包括他在內，能仁本戰共6人得分雙位數，高一後衛王翊仲贊助20分、7助攻。

首度挑戰HBL甲級舞台並勇闖8強的錦和高中，昨天也是只有9人出賽，以高三前鋒謝峻承22分最高。