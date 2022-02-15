台南市烏山嶺越嶺步道整修已完工，設置明顯指示牌、路線圖。（劉秀芬攝）

台南市烏山嶺越嶺步道整修已完工，沿途凹壑處架設吊橋。（農水署嘉南管理處提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市的烏山嶺東西口越嶺步道，全長4.2公里，不僅是嘉南大圳之父八田與一在興建烏山頭水庫時經常往返探勘的路線，60年代曾是熱門的健行路線，但幾十年來已荒煙蔓草，近兩年來農委會林務局與農田水利署修復步道，去年底完工，讓遊客能更安全登山健行。

烏山嶺東西口步道又稱烏山嶺越嶺道，八田與一興建烏山頭水庫，為從曾文溪上游引水，在六甲區與楠西區之間的烏山嶺開鑿引水道，曾文溪的引水道進水口稱作東口，東山區的出水口稱為西口。

在曾文水庫聯外道路未建好時，烏山頭水庫員工每星期要挑1星期的伙食日用品，從西口走3小時路到步道終點東口工作站；1973年曾文水庫完工後，經楠西的聯外道路也開闢，工作人員才改由經公路到工作站。

越嶺步道因幾十年來少人行走，路況不佳，台南市社區大學台江分校發起「愛鄉護水—嘉南大圳溯源活動」，推出山海圳國家綠道計畫，並帶學生至步道踏查。台灣千里步道協會資深步道師李嘉智表示，林務局曾與協會開辦手作步道修繕營隊，5次活動下來修復約600公尺。

越嶺步道長4.2公里，林務局施工部分為西口入口起約3公里，東口入口起約1公里由農水署嘉南管理處發包施工，除了較危險路段增加簡易欄杆、輔助繩索，架設杉木階梯步道，部分衝蝕溝也架設簡易吊橋，西口、東口入口處也設置指標與路線圖。

嘉義林管處表示，西口入口處位於南市道175縣48k路旁，前段為產業道路約2公里屬上坡路段，再來為下坡步道，沿途為闊葉樹自然次生林，生態豐富，林內鳥類及動物眾多，雖然無設置涼亭，但有多處休憩座椅，還有1處眺望點。

林管處工作站及育樂課部分同仁已經率先挑戰，單程約2小時，覺得困難度不高，但較不適合老人及小孩，路上曾碰過登山遊客，亦認為難度不高。