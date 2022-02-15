今（15日）晚為加碼活動「春節大紅包」最後一期，剩餘42組還未送出，若只有1組獨得，等同獨拿4200萬高額獎金，而大樂透預估銷售2.5億，頭獎保證1億，獎號分別為18、42、26、40、23、27，特別號為03。
加開春節大紅包9個號碼分別為18、14、01、15、40、43、24、05、20，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至上期大樂透累計開出318組春節大紅包，剩餘42組。
今（15日）晚為加碼活動「春節大紅包」最後一期，剩餘42組還未送出，若只有1組獨得，等同獨拿4200萬高額獎金，而大樂透預估銷售2.5億，頭獎保證1億，獎號分別為18、42、26、40、23、27，特別號為03。
加開春節大紅包9個號碼分別為18、14、01、15、40、43、24、05、20，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至上期大樂透累計開出318組春節大紅包，剩餘42組。
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