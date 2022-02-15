蔡英文感念台灣防疫有成，祈願「福佑台灣」。（袁庭堯攝）

2022台灣燈會元宵點燈現場。（袁庭堯攝）

2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」。（袁庭堯攝）

2022台灣燈會在高雄，15日晚上七點半，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁替衛武營燈區主燈「鳳彩飛舞」點燈。點燈前，蔡英文感念台灣防疫有成，祈願「福佑台灣」，陳其邁則大喊「高雄 I love you !」。

蔡英文表示，疫情挑戰下，籌辦燈會需要更多心力。回顧兩年多來，台灣曾向國際伸出援手，提供防疫物資，讓世界看見台灣，台灣去年也受到國外疫苗的協助，展現善的循環。台灣燈會無人機的展演，看到國旗和感謝的字樣，讓人感動。

蔡英文表示，高雄的轉變有目共睹，中央地方齊心協力達成許多建設，陳其邁的市府團隊努力下，會讓高雄更宜居、帶領南台灣產業升級。

「高雄 I love you !」陳其邁表示，中央提供高雄許多幫助，輕軌、捷運、橋頭科學園區、5GAIOT園區等重大城市轉型建設都給予極大幫忙。未來20年，高雄會成為更重要的城市，台灣燈會更讓高雄美的不一樣。

衛武營中央燈區以傳統燈藝為本，整合高雄在地特色，跨域融合傳統技藝納入表演、光雕投影及新興互動科技等元素，歡迎民眾來高雄享受一場不同以往、身歷其境的元宵燈會。